Itaú reduz juros do cheque especial

O cheque especial é uma das modalidades de crédito com os juros mais altos. Uma das principais alterações nas regras é a obrigação de que os bancos disponibilizem opções de pagamento do saldo devedor "em condições mais vantajosas" do que as praticadas. Entre elas, deve estar o parcelamento dos débitos.



Nos últimos meses, o Itaú, diz que repassou os cortes da taxa básica de juros, a Selic, para diversas linhas de financiamento. No cheque especial, por exemplo, a taxa média caiu 22,05 pontos percentuais ao ano, ante 7,75 pontos da Selic no comparativo entre outubro de 2016 e abril de 2018, concluiu.