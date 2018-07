Itaú recruta 1.270 universitários e busca gerentes regionais

As vagas de estágio não exigem experiência prévia e são para trabalhar nas agências do banco espalhadas pelo Brasil

Estudantes dos cursos de economia, administração e ciências contábeis, a partir do terceiro trimestre, podem ser candidatar às 1.270 oportunidades de estágio na rede de agências do Itaú Unibanco, pelo site Vagas.com.



As vagas são para todas as regiões do país e não é preciso ter experiência. O estágio dura um ano, mas é possível renovar o contrato por mais seis meses. A jornada é de 6 horas diárias (das 10h às 16h), respeitado o limite de 30 horas.



Os estagiários terão a chance de fazer o atendimento ao cliente na agência. O programa prevê treinamentos técnicos e comportamentais, tutoria, cursos a distância e a elaboração de um plano de desenvolvimento. Há possibilidade de ser efetivado na função, de acordo com o desempenho.



O perfil procurado é de pessoas que sejam boas de comunicação, com aptidão para desenvolver habilidades nas áreas de atendimento e comercial. Por isso, curiosidade, dinamismo e vontade de crescer na empresa são requisitos.



As inscrições para participar do processo seletivo do programa de estágio da rede de agências podem ser feitas durante o ano todo pelo site www.vagas.com.br/v1718133.



Vagas para gerente

O Itaú Unibanco também tem vagas de gerente regional operacional, que vai liderar gestores da área operacional de agências e gerenciar toda a operação da rede de agências de uma determinada região, com foco em resultado, planejamento estratégico e construção de parcerias.