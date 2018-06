Irmã de Cristiano Ronaldo prevê investir mais de R$ 50 milhões no Brasil

Kátia Aveiro e parceiros esperam abrir, ao menos, 20 restaurantes no país nos próximos seis a oito anos; primeira unidade será inaugurada, em Gramado (RS), na semana que vem

Enquanto o jogador português Cristiano Ronaldo tenta ganhar uma inédita Copa do Mundo para Portugal na Rússia, sua irmã, a cantora Kátia Aveiro, dá seu maior passe para brilhar em uma nova carreira profissional: o empreendedorismo gastronômico. O local escolhido? O Brasil, o país do futebol.



Na quinta-feira da semana que vem, no dia 5 de julho, Kátia vai abrir a primeira unidade de uma rede de, ao menos, 20 restaurantes de culinária portuguesa que planeja inaugurar, por aqui, nos próximos seis a oito anos. O investimento previsto no mercado brasileiro ultrapassará a cifra de R$ 50 milhões, revelou ao Destak a irmã do craque português.



Com 17 anos de carreira e quatro CDs gravados, a cantora, que além do caçula Cristiano, tem mais dois irmãos- Elma e Hugo-, deu um tempo na trajetória musical há sete meses para se focar nos negócios.



"É uma iniciativa minha. Naturalmente, a minha família apoia-me. Eu tive a sorte de conhecer as pessoas certas para montar o restaurante aqui no Brasil", afirmou ela.



Nessa empreitada, a irmã do CR7 não estará sozinha: firmou uma parceria com duas companhias locais, a empresa de parques temáticos e resorts Gramado Parks e a de chocolates Lugano.



O projeto ambicioso de Kátia será iniciado em Gramado (RS), onde as empresas brasileiras têm suas origens, e onde o ex-técnico das seleções do Brasil e de Portugal, Felipão, também tem investimentos.



"Queria ter aberto um restaurante português em Lisboa, mas não se proporcionou. Fui adiando e, de repente, apareceu essa possiblidade de abrir aqui. O projeto é lindo. Vamos ter mais de 200 lugares e três pisos", resumiu.



Há dois meses, ela fez sua estreia no mundo culinário: abriu com sua irmã, em um shopping na ilha da Madeira, onde a família nasceu, o "Cascatas e Girassóis", uma mistura de restaurante com café onde servem comidinhas saudáveis.



O menu da unidade brasileira foi elaborado com base nas receitas da mãe, que foi cozinheira em Portugal. Dona Dolores, que deverá ser o nome do restaurante, já lançou um livro com suas receitas de família, escrito por Kátia e batizado de "As Receitas da Minha Querida Mãe".



"Adoro cozinhar. Não sou profissional. Vamos ter todo tipo de pratos típicos portugueses. Serão mais de 40 pratos diferentes. Sem nunca esquecer do bacalhau. Teremos um cozinheiro brasileiro, que estudou na Europa e estagiou em Portugal. A minha mãe ajudou-me escolher e a formar a equipe", acrescentou Kátia.



Depois de Gramado, a capital paulista deve ser a próxima cidade a receber um restaurante da família do craque. "Já temos inclusive propostas bem encaminhadas para abrir uma unidade em São Paulo", disse ela.



Kátia diz que seu projeto é "pequeno" em relação aos do craque português, que investe em hotelaria, mas promete a mesma dedicação admirada no irmão.



"Comparado com os hotéis do Ronaldo, eu sou uma 'gatinha'. Ele vai abrir num espaço de um ano e meio, mais dois hotéis, um em Madri e outro em Nova York. Mas eu tenho sido abençoada. Sei que o nome que carrego nas costas é uma responsabilidade para mim. Daí, eu querer entregar-me de corpo e alma para que tudo corra bem. Sei que vão ficar orgulhosos de mim", concluiu ela.