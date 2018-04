IR: dedução com educação chegaria a R$ 6,7 mil com correção pela inflação

Levantamento da EY mostra que, sem atualização da tabela, pessoas da baixa renda são obrigadas a prestar contas ao Fisco, algo que não ocorria na década de 90

Embora os preços com educação tenham subido 16% nos últimos dois anos, a dedução na declaração de Imposto de Renda (IR) permaneceu em R$ 3.561,50 por dependente.



De acordo com cálculos da EY (antiga Ernst & Young), se o valor tivesse sido reajustado pela defasagem da tabela do IR desde 1996, já que a parcela vinha sendo alterada sempre abaixo da inflação, a dedução seria de R$ 6.709,90, quase o dobro do permitido pelo Fisco atualmente. A defasagem chega a 88,4%.

"É uma diferença muito grande e que acaba prejudicando sobretudo as pessoas de baixa renda. Na década de 90, você precisava receber cerca de oito salários mínimos para ser obrigado a declarar. Hoje, ganhando apenas dois, você já é obrigado", avalia Antonio Gil Franco, sócio de impostos da EY.

Além do valor baixo, Franco diz que são poucos cursos ou atividades que podem ser deduzidos. Para a Receita Federal, apenas o ensino regular pode ser abatido da base de cálculo do IR, enquanto cursos de idioma e cursos livres, como informática, música, fotografia e esportes não integram a lista.

"Fazendo um comparativo com outros países, um dos exemplos é o de Portugal, onde as refeições escolares são dedutíveis, assim como gastos com livros e jardins de infância", completa Antonio Gil, sócio de impostos da EY.

A falta de correção é um dos fatores que faz aumentar o número de contribuintes obrigados a declarar. De acordo com a tabela do IR, estão isentos quem ganha até R$ 1.903,98. Se esse valor fosse corrigido, o mínimo subiria para aproximadamente R$ 3.587,09.

De acordo com a Receita, o número de declarantes vem crescendo nos últimos anos. Mais de 26 milhões de pessoas declararam os rendimentos em 2014. No ano passado, o número subiu para 28,5 milhões. Em 2018, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração.