IR: acaba nesta segunda prazo para entregar a declaração

Mesmo que não tenha todos os documentos em mãos, o contribuinte deve enviar a declaração incompleta, para evitar a multa por atraso. Nos próximos dias, poderá obter os dados que faltam e enviar uma declaração retificadora.



O contribuinte deve, porém, ter cuidado na escolha do modelo (completo ou simplificado), já que na retificadora o modelo será o mesmo da declaração principal, afirma Richard Domingos, diretor executivo da Confirp Contabilidade.



Segundo Domingos, o contribuinte deve evitar enviar o IR nas últimas horas, pois o site da Receita pode ter congestionamento ou o acesso à internet pode dar problema. Antes de enviar o documento deve-se revisar os dados e verificar a lista de "pendências" para corrigir eventuais erros.



Vence parcela do IR a pagar

Quem tem imposto a pagar deve ter atenção redobrada, já que hoje também é o último dia para pagamento da primeira cota (ou única) para quem ainda tiver saldo de IR a pagar.



O contribuinte poderá quitá-lo em até oito parcelas, até novembro, desde que nenhuma seja inferior a R$ 50.



Se o imposto devido for de até R$ 99,99, terá de ser pago de uma só vez. Se optar pelo parcelamento, o contribuinte poderá pedir débito automático, mas somente da segunda cota em diante. Nesse caso, terá de imprimir o Darf e pagar hoje a primeira cota em banco.



À meia-noite desta segunda, a Receita desliga o sistema de recepção das declarações. Na quarta-feira (2), às 8h (horário de Brasília), o Fisco voltará a receber as declarações.



Não há necessidade de baixar nova versão para fazer e entregar a declaração atrasada. O programa gera a notificação da multa e o Darf para seu pagamento.

Termina nesta segunda-feira (30) às 23h59 o prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda (IR) deste ano à Receita Federal. Não haverá prorrogação.Até as 16h deste domingo (29), 24,9 milhões já tinham prestado contas ao Fisco, ou seja ainda faltavam 3,9 milhões ou 13% dos 28,8 milhões de documentos esperados neste ano.Quem falhar o prazo pagará multa de R$ 165,74 até 20% do imposto devido e pode ser impedido de tirar certidões negativas necessárias para a contratação de empréstimos, por exemplo.