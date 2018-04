IR 2018: declarar plano de saúde de parente é dúvida

Diretor da Confirp Contábil esclarece questionamento de leitora do Destak; faltam cinco dias para acabar prazo da prestação de contas ao Fisco

A dúvida da nossa leitora Rita Scarpari é comum entre os contribuintes do país. Ela quer saber se poderá abater de seu Imposto de Renda (IR) as despesas com plano de saúde que ela paga para seu pai, que é aposentado.



De acordo com Wellington Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade, parceira do Destak, os gastos podem ser deduzidos "desde que o pai seja informado como dependente na declaração de IR".



Nesse caso, deve-se informar os valores pagos na ficha "Pagamentos Efetuados", código 26 (Planos de Saúde no Brasil) e selecionar o nome do dependente, explicou ele.



Mota lembra ainda que o pai pode ser dependente apenas se ele tiver recebido "rendimentos em 2017, tributáveis ou não, até o valor de R$ 22.847,76 (IN RFB nº 1.500/2014, art. 90, VI)".



Além disso, caso opte por incluí-lo como dependente, o contribuinte precisa lançar os rendimentos dele na declaração, pois o INSS envia o informe de rendimentos para a Receita Federal.



Caso não se lance os ganhos do dependente, aumenta a chance da declaração ficar retida na malha fina, alerta Mota.



O prazo para enviar a declaração do IR acaba na próxima segunda-feira (30). São esperados 28,8 milhões de documentos. Até às 17h desta quarta (25), foram entregues 18,9 milhões de declarações ou 65,6% das esperadas, informou a Receita.