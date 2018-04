Investimento mundial em energia solar bate recordes em 2017

Valor em 2017 ultrapassou os US$ 160 bilhões, segundo relatório do Programa de Ambiente da ONU

O investimento global em energia solar atingiu US$ 160,8 bilhões no ano passado, revela o relatório "Tendências Globais de Investimento em Energia Renovável 2018", divulgado nesta quinta-feira (5) pelo Programa de Ambiente da ONU em colaboração com a Escola de Frankfurt e a Bloomberg New Energy Finance.



A energia solar aumentou o fornecimento em 98 gigawatts (GW), o que corresponde a 38% da nova capacidade instalada em todo o mundo. "O mundo acrescentou mais capacidade energética com a energia solar do que com a produzida por carvão, gás e nuclear juntos", destacou o presidente da Escola de Frankfurt, Nils Stieglitz.



O investimento em energias renováveis aumentou 2%, para US$ 279,8 bilhões. No ano passado a China investiu um valor recorde de US$ 126,6 bilhões nas renováveis, o que representa 45% do investimento mundial, com uma aposta clara na energia solar, para a qual canalizou US$ 86,5 bilhões, mais 58% do que em 2016.



Nos EUA, o investimento nas renováveis caiu 6%, para US$ 40,5 bilhões. Na Europa a quebra foi de 36%, para US$ 40,9 bilhões, devido, em grande medida, à descida de 65% no Reino Unido e de 35% na Alemanha. Também no Japão se registou uma queda de 28% no investimento.



Entre os principais mercados, a Austrália registou uma subida de 147%, o México aumentou o investimento em 810%, na Suécia o incremento foi de 127%.



As economias em desenvolvimento (incluindo China, Brasil e Índia) investiram US$ 177 mil milhões nas renováveis em 2017, mais 20% do que no ano anterior, superando os US$ 103 bilhões investidos pelos países mais desenvolvidos.