Inverno irregular faz lojistas anteciparem liquidações

A falta de frio pode até ser festejada pelos mais avessos ao inverno, mas definitivamente não está agradando aos lojistas do setor de vestuário e calçados. Em pleno inverno, os casacos e as jaquetas enfeitam as vitrines das lojas, mas ainda não foram para o guarda-roupa dos consumidores. Por conta disso, muitas lojas apostaram em liquidações antecipadas para diminuir o estoque.



"Quando o inverno não vem na hora certa e na duração correta é difícil para o comécio acertar o melhor melhor momento para vender. As lojas foram prejudicadas pelos poucos dias consecutivos de frio mais intenso em julho. Como as vendas não estão correspondendo, muitos anteciparam as promoções. O lojista precisa do espaço e do dinheiro para o capital de giro para investir na nova coleção", disse ao Destak Marcel Solimeo, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



Neste ano, muitos estabelecimentos estão reduzindo mais os preços, em até 70%. Segundo Solimeo, "as vendas estiveram fracas nos últimos dois meses, o que fez os lojistas intensificarem as ofertas".



O economista prevê que os preços tombem mais depois do Dia dos Pais, comemorado neste ano em 12 de agosto. "É uma boa época para comprar roupa de frio para o ano que vem", recomenda Solimeo. De acordo com dados da ACSP, as vendas de roupas, calçados e acessórios recuaram 4% em julho na comparação com o mesmo mês de 2017.