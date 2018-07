Instituições reduzem estimativa de inflação para 4,11%

Para consumidores, acumulo da taxa será de taxa de 5,4% nos próximos 12 meses

As instituições financeiras estimam queda do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 4,15% para 4,11% neste ano. Essa é a segunda redução consecutiva, de acordo com a pesquisa Focus, desta segunda-feira (23), divulgada pelo Banco Central.



Em 2018, o centro da meta é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%.



Para 2019, a previsão é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Para as instituições financeiras, o IPCA do próximo ano será de 4,10%, mesma estimativa de há cinco semanas.



Para 2020, a meta é 4% e para 2021, 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos.



Consumidores



Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgado nesta segunda-feira (23) aponta que os consumidores brasileiros acreditam que a inflação acumulará taxa de 5,4% nos próximos 12 meses.



O índice é 1,5 ponto percentual menor do que o registrado em julho de 2017, quando a expectativa de inflação era de 6,9% para os 12 meses seguintes.



*Com informações da Agência Brasil