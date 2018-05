Instabilidade faz dólar bater R$ 3,77 e Tesouro Direto é interrompido

Moeda segue exterior e surpresa com Copom; negociação de títulos do governo brasileiro fica suspenso até meio-dia

O dólar mantinha nessa sexta-feira (18) a trajetória de alta dos últimos pregões e já se aproximava dos R$ 3,80, com os investidores acompanhando o movimento da moeda ante divisas de países emergentes e digerindo a decisão imprevista de manutenção da taxa básica de juros do país, a Selic.



A Bolsa chegou a cair quase 2% nesta sexta. Às 11h20, o dólar comercial subia 1,08%, para R$ 3,741, depois de bater R$ 3,77 pela manhã. O Ibovespa, referência da Bolsa brasileira recuava 0,88%, para 82.888 pontos, no horário.



"O dólar vai continuar subindo aqui enquanto lá fora a moeda não acalmar", destacou à Reuters um gestor de derivativos de uma corretora local.



Nesta sexta-feira, o dólar seguia em alta, impulsionado pelo avanço dos rendimentos dos títulos do governo americano. Os investidores apostam que a taxa de juros dos EUA precisará subir ainda mais para conter a inflação. Desta forma, muitos investidores estão saindo de países como o Brasil vendendo a moeda local.



A alta do dólar também era influenciada pela fraqueza do euro, que se encaminhava para sua quinta queda semanal consecutiva contra a moeda americana por causa das incertezas políticas na Itália.



Além disso, o mercado ficou confuso com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic, quando era esperado um corte. Essa falta de previsibilidade causa cautela e penaliza o real.



Tesouro Direto



As turbulências observadas no dólar e na Bolsa também afetaram os títulos públicos.



O Tesouro informou que, devido à forte volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos nesta manhã, o Tesouro Direto foi suspenso às 9h50. A expectativa é de normalização por volta de 12h.