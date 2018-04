INSS convoca 152 mil beneficiários para nova perícia

Segundo balanço divulgado pelo governo, do total de chamados, apenas 10,1 se apresentaram. As pessoas que estavam na primeira lista tem até esta sexta-feira (13) para se apresentar ao INSS. Quem não agendar a perícia até o final do prazo terá o benefício bloqueado.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) convocou 152 mil beneficiários de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para passarem por nova perícia médica. A medida faz parte do pente-fino realizado desde agosto de 2016.A lista com os nomes das pessoas que precisarão comprovar a necessidade do benefício foi foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (12). Os convocados devem procurar o INSS até o dia 4 de maio.O Ministério do Desenvolvimento Social, pasta a qual o INSS é vinculado, planeja realizar 1,2 milhão de avaliações médicas até o fim deste ano. A convocação faz parte da segunda etapa da ação, que começou em março deste ano e chamou outras 94 mil pessoas para refazer a perícia médica.