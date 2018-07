INSS aumenta número de serviços que vão precisar ser agendados

Extrato previdenciário do trabalhador, carta de concessão e extrato de Imposto de Renda estão entre os atendimentos que só serão realizados mediante agendamento do beneficiário

A partir do próximo dia 16 de julho, serviços como consulta ao extrato previdenciário do trabalhador (também conhecido como extrato CNIS) passarão a estar disponíveis em uma unidade de atendimento somente por meio de agendamento.



O agendamento deverá ser realizado pelo telefone 135 ou no site Meu INSS. O extrato também pode ser conseguido pela internet.



Outros serviços que passarão a ser atendidos mediante agendamento são consulta ao histórico de crédito de benefício, carta de concessão, extrato de empréstimo consignado, extrato de Imposto de Renda e consulta à declaração de benefício consta/nada consta. Todos já acessíveis pela rede.

Caso o cidadão compareça à agência para solicitar um dos serviços, será orientado a fazer o agendamento e receberá a senha para que possa acessar o serviço pela internet, se preferir, ou agendar o atendimento na agência.

Desde segunda-feira (2), o site de serviços do INSS passou a permitir a atualização dos dados de contato, tais como endereço, telefone e email. Já era possível fazer essa atualização pelo telefone 135. Agora, o cidadão também poderá fazer essas alterações online.



Algumas instuições bancárias disponibilizam diretamente a consulta ao extrato previdenciário, tais como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.



Desde 24 de maio, outros serviços, tais como mudança da agência de relacionamento e do meio de pagamento passaram a ser atendidos mediante agendamento.



Como se cadastrar no Meu INSS

Para usar o sistema é necessário cadastrar senha. Para fazer obter a senha, é bom ter em mãos documentos e carteira de trabalho, pois algumas perguntas são realizadas para conferir a identidade do usuário, tais como datas de recebimento de benefícios ou de realização de contribuições, nomes de empresas onde trabalhou e valores recebidos.

Se errar mais de uma pergunta, o segurado pode aguardar 24 horas para tentar novamente ou ligar para o 135 e, em último caso, ir à agência do INSS. O cadastro pode ser realizado inteiramente pela internet. A senha do Meu INSS é pessoal e intransferível.