Inscrições para Programa Jovem Aprendiz dos Correios encerram nesta quinta

O prazo de inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios termina nesta quinta-feira (28). O programa oferecerá aos jovens formação de Assistente Administrativo e Assistente de Logística, com oferta de 4.983 vagas em todo o país, mais formação de cadastro reserva.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos e estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. Candidatos com deficiência não tem limite de idade.

A seleção será simplificada, realizada por meio de comprovação de requisitos referentes a renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais, a partir de pontuação detalhada no edital.