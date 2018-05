Inflação para famílias de baixa renda tem menor taxa desde 1994

No acumulado dos últimos 12 meses, foi de 1,69%; índice acima do registrado no período anterior (1,56%)

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede preços da cesta de compras de famílias com renda até cinco salários mínimos, acumula taxa de inflação de 0,69%, o menor nível para o período de janeiro a abril, desde 1994.



Os dados fazem parte do balanço divulgado nesta quinta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



No acumulado de 12 meses, o índice ficou em 1,69%. Já quando avaliado apenas o mês de abril, o registro foi de 0,21%. A taxa ficou 0,14 p.p acima do 0,07% de março e do 0,08% de abril de 2017.



Os produtos alimentícios tiveram alta de 0,11% em abril, enquanto, no mês anterior, recuaram 0,17%. O agrupamento dos não alimentícios subiu 0,25%, enquanto, em março, havia registrado 0,17%.



Em termos regionais, Goiânia (0,27%) teve queda e Campo Grande (0,72%) alta.



O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979 e se refere às famílias com rendimento monetário de um a cinco salários mínimos em 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.