1ª prévia: inflação do aluguel acumula alta de 3,99%

Índice utilizado no reajuste de contratos de locação registrou alta de 1,12% na primeira leitura maio, superior aos 0,18% apurado em abril

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), usado no reajuste de contratos de aluguel, teve alta de 1,12% na primeira prévia de maio. A taxa é superior ao apurado em abril (0,18%), segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (10) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), e acumulou inflação de 3,19% ao ano e 3,99% em 12 meses.



O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 30 de abril. No dado fechado do mês de abril, o IGP-M subiu 0,57%.



A alta aconteceu principalmente devido ao aumento dos preços no atacado. O IPM-A (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que analisa este segmento, ficou em 1,58% na primeira prévia de maio, acima do 0,14% da primeira prévia de abril.



Já o IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor), que analisa o varejo, marcou uma queda para 0,21% em relação ao registrado em abril (0,22%).



No entanto, o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção) subiu 0,38% no novo levantamento contra 0,34% na prévia do mês de abril.