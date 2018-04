Inflação de março é a menor para o período desde 1994

Principal responsável pelo recuo foi o setor de transportes, com queda de preços de 0,25%

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, foi de 0,09% em março. A taxa é menor que observada no período desde 1994, quando foi implantado o Plano Real. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



No mês de março de 2017, o índice foi de 0,25%. Enquanto que em fevereiro deste ano, acumulou em 0,32%. O IPCA acumula inflação de 0,70% no ano e de 2,68% em 12 meses.



Os principais responsáveis pelo recuo da taxa de fevereiro para março foram os setores de transportes, com queda de preços de 0,25% e de comunicação (deflação de 0,33%).



No lado das altas, o grupo saúde e cuidados pessoais apresentou a maior variação no mês (0,48%). Nesse grupo, o destaque foi o item plano de saúde (1,06%), responsável pelo segundo maior impacto individual no mês.





IPCA - Variação e Impacto por Grupos - Mensal Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Fevereiro Março Fevereiro Março Índice Geral 0,32 0,09 0,32 0,09 Alimentação e Bebidas -0,33 0,07 -0,08 0,02 Habitação 0,22 0,19 0,03 0,03 Artigos de Residência 0,03 0,08 0,00 0,00 Vestuário -0,38 0,33 -0,02 0,02 Transportes 0,74 -0,25 0,13 -0,05 Saúde e Cuidados Pessoais 0,38 0,48 0,05 0,06 Despesas Pessoais 0,17 0,05 0,02 0,01 Educação 3,89 0,28 0,19 0,01 Comunicação 0,05 -0,33 0,00 -0,01 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.