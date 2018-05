Inflação acumulada no ano é a maior em 24 anos

IPCA sobe para 0,22% em abril e vai para 2,76% em 12 meses

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, acumulou 0,92% no ano. A taxa é a maior para o período de janeiro a abril desde a implantação do Plano Real, em 1994. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O índice também registrou alta de 0,22% em abril deste ano, número superior aos índices de março deste ano (0,09%) e em abril do ano passado (0,14%). Em 12 meses a inflação chega a 2,76%.



De acordo com o levantamento, a inflação de abril foi puxada principalmente pelos gastos com saúde e cuidados pessoais, que subiram 0,91%, e responderam por metade do IPCA no mês. Outros grupos de despesa que influenciaram o IPCA foram vestuário (0,62%), habitação (0,17%) e alimentação e bebidas (0,09%).



Entre as 13 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, as maiores taxas de inflação foram observadas em Campo Grande (0,73%), Porto Alegre (0,40%) e Brasília (0,40%).



O IPCA é calculado pelo instituto desde 1980 e se refere às famílias com rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.



Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de março a 27 de abril de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 02 de março a 29 de março de 2018 (base).