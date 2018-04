Índice de preços tem inflação de 0,56% em abril

Segundo relatório da FGV, Índice Geral de Preços – 10 ficou em percentual superior ao mês anterior que registrou 0,45%

Segundo relatório publicado nesta segunda-feira (16) pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-10 (Índice Geral de Preços – 10) subiu para uma alta de 0,56% no mês de abril deste ano, um valor superior ao registrado em março (0,45%).



O valor ficou acima da expectativa da pesquisa com economistas da agência Reuters que previam inflação de 0,42% no mês.



A alta se deve ao aumento dos preços puxado pelo atacado. Segundo o relatório, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado e responde por 60% do índice geral, passou de 0,63% em março para 0,70% em abril.



Já o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,10% em março para 0,28% em abril.



O preço dos Bens Finais subiu 0,77% em abril, sobre 0,09% antes. A alta é puxada pelo subgrupo combustíveis para o consumo, que aumentou 2,96% no período depois de deflação de 3,38%.



Em abril do ano passado, o IGP-10 havia registrado deflação (queda de preços) de 0,76%. Segundo a FGV, o indicador acumula inflação de 2,04% no ano e de 1,31% em 12 meses.