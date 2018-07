Indicadores do mercado de trabalho registram nova queda

Os dois indicadores do mercado de trabalho da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Iaemp (Indicador Antecedente de Emprego) e o ICD (Indicador Coincidente de Desemprego), registraram queda em junho.



Segundo a instituição, o Iaemp, que aponta as tendências do mercado de trabalho de acordo com entrevistas com consumidores e com empresários da indústria e dos serviços, registrou baixa de 5,6 pontos, atingindo 95,5 em uma escala de zero a 200.



O valor fica próximo ao patamar de janeiro de 2017 (95,6 pontos) e registra a quarta piora consecutiva do índice, que acumulou perda de 11,5 pontos no primeiro semestre.



Já o Indicador Coincidente de Desemprego, baseado na opinião dos consumidores sobre o mercado de trabalho atual, caiu 6 pontos na segunda piora consecutiva, atingindo 97,1 em uma escala de zero a 200 onde a maior pontuação indica um pior desempenho do índice.



*Com dados da Agência Brasil Esta queda aponta a perda de confiança na criação de novos empregos ao longo dos meses seguintes. Segundo o economista da FGV, Fernando de Holanda Barbosa Filho, os indicadores de atividade econômica mais fraca apresentados no primeiro semestre apontam para um crescimento abaixo do previsto e baixa contratação.Já o Indicador Coincidente de Desemprego, baseado na opinião dos consumidores sobre o mercado de trabalho atual, caiu 6 pontos na segunda piora consecutiva, atingindo 97,1 em uma escala de zero a 200 onde a maior pontuação indica um pior desempenho do índice.*Com dados da Agência Brasil