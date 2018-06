Indefinição do frete pode render US$ 23,8 mi em multas ao agropecuário, diz ministro

Alinhado com o setor, Blairo Maggi defende que a política de preços mínimos para o transporte de cargas saia o mais rápido possível; para ele, o tabelamento deveria ser apenas “referencial”, e não obrigatório

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu, nesta terça-feira (12), que um acordo sobre a nova tabela de preços mínimos para o frete rodoviário saia o mais rápido possível, porque a indefinição está causando "imenso" prejuízo para o setor de agronegócio como um todo.



Segundo Maggi, 60 navios estão parados há 11 dias nos portos, pagando diárias de US$ 25 mil a US$ 35 mil, à espera de produtos agropecuários que não chegam aos terminais para serem exportados.



De acordo com dados repassados por representantes do setor ao Ministério da Agricultura, os prejuízos podem chegar a US$ 23,8 milhões (R$ 88,2 milhões) em multas a serem pagas por empresas exportadoras.



"Deveriam ser transferidos para os portos 450 mil toneladas de produtos por dia", disse Maggi, após participar de uma audiência pública no Senado.



A indefinição também afeta os negócios no comércio de grãos, completou. As partes não conseguem fazer os contratos, porque desconhecem o valor do frete embutido. O ministro citou como exemplos mais frequentes o algodão e a soja.



"Isso tem que destravar. Gostaria que a solução do problema surgisse ainda hoje", afirmou.

Ele lembrou que os produtores têm reclamado dos valores apresentados até o momento pela ANTT. Disse que é preciso que os números sejam satisfatórios para os dois lados.



O ministro admitiu que, pessoalmente, preferiria que não houve a fixação de preços mínimos, ou o tabelamento do frete. Para ele, a tabela deveria ser apenas "referencial" e não obrigatória. Porém, como essa é uma posição de governo, ele defendeu que a tabela saia o quanto antes.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a tabela com preços mínimos no dia 30 de maio, como parte do acordo com os caminhoneiros para acabar com a greve, que gerou transtornos e levou ao desabastecimento. O tabelamento, porém,

desagradou o setor produtivo, porque estabelecia preços que, em alguns casos, chegavam a quase três vezes ao que era praticado antes.Para atender à indústria e agronegócio, a ANTT publicou uma nova tabela na última quinta-feira (7), mas quatro horas depois da publicação, o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, recebeu, de última hora, representantes dos caminhoneiros e anunciou que o documento seria revogado.

Está em vigor, portanto, a primeira versão do texto que já está sendo questionada na Justiça pelo setor produtivo.



Nesta segunda (11), a ANTT informou que os caminhoneiros não compareceram à reunião para discutir a terceira versão da tabela. Antes, a categoria chegou a admitir uma nova paralisação, caso a essência da tabela fosse mudada.