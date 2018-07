Inadimplência atinge 42% dos consumidores brasileiros

Região sudeste foi a que registrou a maior taxa de elevação, 9,8%

A inadimplência atingiu 42% dos consumidores brasileiros no final do primeiro semestre deste ano. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (16), pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 63,6 milhões de pessoas acumulam dívidas até junho.



O dado leva em conta os brasileiros com o CPF restrito devido ao atraso no pagamento de contas. Em junho, o número de consumidores inadimplentes cresceu 4,07% na comparação com o mesmo período do ano passado.



Na avaliação por região, a sudeste foi a que registrou o maior crescimento, 9,88% em junho frente ao mesmo período do ano passado. O nordeste apresentou alta de 4,81% na quantidade de devedores; o centro-oeste registrou 2,82% de aumento; o Sul, 2,13%, e a região Norte, alta de 2,02%.



Os estados do Norte concentram, de forma proporcional, o maior número de brasileiros inadimplentes no país, 5,79 milhões de consumidores, que, juntos, somam 48% da população adulta residente.



As dívidas bancárias, como de cartões de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos, foram as que apresentaram a maior alta em junho, com crescimento de 7,62% na comparação com o mesmo mês de 2017.



*Com informações da Agência Brasil