Importadora chinesa vai ao STF pedir subsídio sobre diesel para competir com Petrobras

A BCI (Brasil China Importadora) apresentou na quarta-feira (6) ao STF (Supremo Tribunal Federal) pedido de liminar contra subsídio do governo concedido à Petrobras sobre o preço do diesel.



No pedido, a empresa pede que, como importadora de combustíveis, também receba subsídio de R$0,30, que custará R$ 9,5 bilhões aos cofres da União. O benefício garantido à estatal vale até o fim deste ano. Caso a medida seja negada, a empresa pede que a Justiça retire o subsídio concedido à Petrobras.



A empresa chinesa afirma que os importadores de combustíveis ficam em desvantagem mediante à redução do preço do diesel comercializado pela Petrobras.





A empresa concorre com a estatal na venda de combustíveis no país. O processo foi sorteado ao ministro Marco Aurélio Mello, que não tem data para tomar uma decisão.



A importadora afirma que, para competir com a estatal, teria de vender óleo diesel a, no máximo R$ 2,0316 por litro, embora o adquira por R$ 2,33 no mercado internacional.



"Diante de tal diferença de preço, é lógico que todo o mercado irá passar a adquirir da" Petrobras, subsidiada, evitando comprar da impetrante (a importadora), que tem de seguir a lógica dos preços internacionais e dos custos de suas operações. Haverá, pois, uma captura de mercado por parte da Petrobras, custeada pelos cofres públicos, em clara afronta à livre concorrência", diz trecho do pedido.



A estatal passou a vender o diesel por R$ 2,0316, após acordo do governo com os caminhoneiros para pôr fim à greve. Pelo acordo, o governo bancará por 45 dias–os primeiros 15 serão bancados pela Petrobras ao custo de R$ 350 milhões–uma redução de 10% do diesel na refinaria. Também ficou acertado que até o fim do ano, os reajustes no diesel serão mensais e quem vai subsidiar o congelamento será o governo.

Na avaliação da importadora, o subsídio "foi disfarçadamente concedido de forma a beneficiar apenas a Petrobras", o que colocou outras importadoras "em franca desvantagem, sendo, portanto, ilegal e inconstitucional".