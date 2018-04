Ilan diz que criptomoedas não são moedas e defende cautela

Presidente do Banco Central faz o alerta: é preciso conhecer esses ativos antes de investir neles

Os criptoativos –como se referiu às moedas virtuais –precisam ser vistos com cuidado por quem quer investir nelas, disse nesta segunda-feira (2), Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central (BC).



Segundo ele, os bancos centrais têm alertado que esses ativos podem dar a impressão de ser moedas, mas "não têm lastro".



"Existe uma discussão global, não só no Brasil, sobre os chamados criptoativos, que não são moedas. Existem dois cuidados. O primeiro é que esses ativos sejam bem-entendidos por quem está investindo neles. Vários bancos centrais, inclusive nós, alertamos que não têm lastro, não é moeda. É um ativo bem arriscado", disse Goldfajn, em conferência da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.



Segundo ele, a regulamentação dos chamados criptoativos, como Bitcoin, não ocorre no sentido de proibir o investimento na moeda, mas de cuidados para evitar o risco inclusive de formação de bolhas. "Teve caso de gente nos EUA hipotecando a casa para investir. É um ativo de risco", disse o presidente da autoridade monetária.



Ele reforçou que atividades ilícitas com o ativo "não serão aceitas". "Se no mundo formal contas secretas não existem mais, anonimato são mais difíceis, não vão ser toleradas também nas novas inovações", disse.



Queda da Selic em maio

No discurso, Ilan reforçou a ideia de que a taxa básica de juros, a Selic, vai cair na próxima reunião do BC, em 19 de maio, e vê como adequada uma interrupção do ciclo de afrouxamento após essa investida.



Desde outubro de 2016, quando a Selic estava em 14,25% ao ano, o BC vem cortando a taxa, para estimular o crescimento da economia em meio à inflação baixa. Atualmente, ela está em 6,50% ao ano e pode recuar mais 0,25 ponto percentual para 6,25% ao ano, renovando o menor patamar da história.



*Com agências