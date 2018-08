iFood compra operação do rival Pedidos Já no Brasil

Plataforma de entrega de refeições brasileira tem uma base de 15 mil restaurantes no país

O iFood, controlado pela Movile, adquiriu a plataforma de entrega de refeições Pedidos Já no Brasil, uma das pioneiras nesse mercado na América Latina.



"Estamos muito otimistas com essa aquisição. A Pedidos Já é uma marca muito querida", disse Alex Anton, diretor de fusões e aquisições do iFood, em nota.



Com a operação, a iFood se fortalece em praças estratégicas no país e amplia sua base de novos usuários e restaurantes parceiros. A Pedidos Já tem uma base de 15 mil restaurantes no país.



Em paralelo à operação, o iFood vendeu a participação de sua marca na Argentina para a 'Pedidos Já'. Os valores das transações não foram informados.



A Movile é proprietária de 60% do capital do iFood, que já comprou seus concorrentes no Brasil RestauranteWeb e HelloFood.



Em 2017, o iFood atingiu a marca de mais de 6 milhões de pedidos por mês.