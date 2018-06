IBGE estima queda de 5% na produção de grãos em 2018

Previsão é que o país tenha 1,9 milhão de toneladas a menos do que no ano passado

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estima que a produção de grãos no país neste ano seja 5,2% menos do que em 2017. O instituto reduziu nesta terça-feira (12) a previsão da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas.



A estimativa do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola é de que sejam produzidos 228,1 milhões de toneladas, contra 240,6 milhões de toneladas, somadas no ano passado. A previsão feita em maio, é 0,8% inferior (ou 1,9 milhão de toneladas) na comparação com a de abril.



De acordo com o IBGE, a queda deverá ser provocada principalmente pelos recuos nas safras de milho (-15,1%) e de arroz (-7%). No entanto, o principal produto, que é a soja, deverá ter um aumento de 0,7% na comparação com o ano passado, atingindo um recorde histórico de 115,8 milhões de toneladas.



Outras lavouras importantes de grãos terão aumento na produção, como o trigo (0,2%), feijão (2,6%), algodão (21,6%) e sorgo (11,6%).



O levantamento também estima a produção de outras lavouras, como por exemplo, a cana-de-açúcar, principal produto agrícola brasileiro em volume de produção, que deverá fechar o ano com 703,1 milhões de toneladas.



*Com informações da Agência Brasil