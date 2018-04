Humor de dono da Tesla causa prejuízo de milhares

Elon Musk, diretor executivo da marca de automóveis Tesla, decidiu brincar, no Dia da Mentira, com o polêmico acidente com um veículo auto piloto da empresa do qual resultou um morto. Contudo, a brincadeira teve o efeito contrário e deu à empresa um prejuízo de milhares de euros.

O CEO partilhou no Twitter uma uma fotografia onde aparece sentado inconsciente ao lado do seu Tesla, enquanto segura uma placa com a palavra "falência".

"Apesar dos esforços para angariar dinheiro, incluindo uma intensa venda de ovos da Páscoa, estamos tristes por informar que a Tesla irá entrar em falência total. Tão falida que nem imaginam", escreveu o empresário na legenda da imagem partilhada no Twitter.

O humor de Elon pode afetar de forma bastante negativa a empresa, uma vez que, no último mês, a Tesla já perdeu 2.5% do seu valor de mercado.





Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1