Huawei supera Apple na venda de smartphones pela primeira vez

A chinesa ultrapassou a gigante americana em relação à cota de mercado e atingiu os 16%, acima dos 12% da empresa liderada por Tim Cook

A chinesa Huawei conseguiu, no segundo trimestre do ano, conquistar 16% da cota de mercado de smartphones, posicionando-se à frente dos 12% conseguidos pela americana Apple, aponta a empresa de pesquisa IDC.

A empresa chinesa distribuiu 54,2 milhões de smartphones durante o trimestre. O líder deste mercado continua, contudo, a ser a sul-coreana Samsung, com uma cota de 21% e 72 milhões de smartphones vendidos – menos do que no ano anterior.



Fonte: Bloomberg

De acordo com a Bloomberg, os fabricantes de celulares da segunda maior economia do mundo têm ganhado terreno na esteira do crescimento do seu mercado interno, mas também beneficiando pela expansão de vendas externas. A Huawei tem reforçado a presença na África e na Europa, apesar de, no momento, não ter conseguido penetrar o mercado americano.

Por outro lado, o segundo trimestre não costuma ser o período mais feliz para a Apple que, ao lançar os novos equipamentos no quarto trimestre, vê a maior parte das vendas acontecer nos primeiros e nos últimos três meses de cada ano.

As alterações ao nível das cotas de mercado não encontram, contudo, um paralelo nos lucros obtidos por cada uma das fabricantes. A Apple lidera devido aos preços mais elevados que pratica e as receitas com o serviço iTunes. Os resultados da empresa, apresentados na terça-feira (31), superaram as estimativas dos analistas.

No panorama geral, nota-se uma queda nas vendas de smartphones, confirmando uma tendência que se verificou pela primeira vez em 2017. No ano passado, estes números caíram 0,3%, uma queda reforçada este ano, ao registrar-se um recuo de 1,8%.