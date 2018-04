Guerra continua: Trump analisa aplicar tarifas extras à China

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou dramaticamente nesta quinta-feira (5) a possibilidade de deflagrar uma guerra comercial com a China ao anunciar que avalia a adoção de tarifas adicionais totalizando US$ 100 bilhões.

Após ter promovido a aplicação de tarifas a produtos chineses por US$ 50 bilhões, Trump responde às contramedidas chinesas ameaçando duplicar seu valor.

"Em vez de corrigir sua má conduta, a China optou por prejudicar nossos fazendeiros e industriais", disse Trump em sua desafiante declaração.

"Diante da injusta represália da China", Trump revelou ter determinado a seus funcionários comerciais analisar a adoção de tarifas adicionais totalizando US$ 100 bilhões.



Esta decisão de Trump chega como resposta à imposição nesta semana, por parte da China, de tarifas a cerca de 250 produtos americanos, como soja, milho, carne bovina, suco de laranja, tabaco, automóveis e alguns tipos de aviões, entre outros, no valor de US$ 50 bilhões.

As tarifas chinesas, por sua vez, respondiam a outras taxas que os Estados Unidos anunciaram sobre 1.300 produtos chineses, também no valor de US$ 50 bilhões.