Guerra comercial e críticas de Trump derrubam ações nos EUA

Temores de uma guerra comercial entre EUA e China, críticas do presidente Donald Trump à Amazon e uma possível mudança no fornecedor de chips da Apple intensificou um forte movimento de venda nas Bolsas americanas, principalmente no setor de tecnologia nesta segunda-feira (2).



Com isso, os índices acionários dos EUA fecharam negativos. O Dow Jones perdeu 1,9%, e o S&P 500, 2,23%, menos 459 ponto. O Nasdaq, que reúne papéis de tecnologia, caiu 2,74%.