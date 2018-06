Guardia: subsídio do diesel vale também para importadores

Ministro da Fazenda responde a ação impetrada pela chinesa BCI, que pediu no STF para se beneficiar de redução de R$ 0,30 no preço do combustível subsidiada pelo governo

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quinta-feira (7) que há um "problema de informação" quanto ao alcance dos subsídios ao preço do diesel colocados em prática pelo governo em meio à greve dos caminhoneiros. Segundo ele, a medida vale tanto para produtores locais como para importadores



"Há um problema de informação nessa discussão. Fomos muito claros ao afirmar que o programa de subsídios de R$ 0,30 atinge produtores locais e importadores. Então, há algum problema de informação porque eu li na imprensa importadores dizendo que o programa não atingiria importadores e isso está errado, é só ler a medida provisória", disse.



Segundo Guardia, os subsídios foram colocados em prática considerando quatro condições. A primeira era justamente reduzir o custo do diesel para colocar fim à greve dos caminhoneiros que, disse, "tanto prejuízo causou ao país". A segunda condição, afirmou, era preservar a autonomia de preços da Petrobras.



Em terceiro lugar, disse Guardia, a medida tinha que respeitar a restrição fiscal. Por isso, segundo ele, o governo fez "todas as compensações necessárias" para aplicação do subsídios e para a redução dos impostos incidentes sobre o diesel. E, em quarto lugar, a medida não poderia afetar a dinâmica de concorrência desse mercado.



O comentário do ministro responde à ação impetrada pela BCI (Brasil China Importadora) no STF (Supremo Tribunal Federal). A importadora de combustíveis fez um pedido de liminar contra subsídio do governo concedido à Petrobras sobre o preço do diesel.



No pedido, a empresa pede que, como importadora de combustíveis, também receba subsídio de R$ 0,30, que custará R$ 9,5 bilhões aos cofres da União. O benefício garantido à estatal vale até o fim deste ano.



*Com agências