'Guardia assume um navio que pusemos no rumo certo’, diz Temer

Presidente deu posse na terça-feira (10) ao novo ministro da Fazenda, que substituiu Meirelles, elogiado pelo medebista na cerimônia

O presidente Michel Temer deu posse a dez ministros na tarde desta terça-feira (10), no Palácio do Planalto, e elogiou a atuação de Henrique Meirelles, que deixa a Fazenda, para disputar a Presidência em outubro pelo MDB, sigla de Temer.



Segundo ele, a aprovação do teto de gastos é uma medida que se deve ao empenho do ex-ministro, que foi essencial para que o país recuperasse a credibilidade das contas públicas e o crescimento sustentável.





"O país hoje tem bases firmes, e reitero que muito disso se deve à forma séria com que Henrique Meirelles atuou na área econômica", afirmou.



"Ele também fez avançar a chamada agenda da produtividade, que está deixando o ambiente de negócios mais fácil, ágil e moderno", afirmou. Temer disse que Meirelles foi um dos melhores ministros da Fazenda que o Brasil já teve.

Ao dar posse para o novo ministro, o ex-secretário-executivo da Fazenda Eduardo Guardia, Temer disse que ele assume "um navio que, convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo". Temer destacou que Guardia tem vasta experiência no setor público e privado e que saberá conduzir o ministério de forma inteligente e serena.

Tomaram posse nesta terça-feira: Eduardo Guardia (Fazenda); Esteves Colnago (Planejamento); Moreira Franco (Minas e Energia); Rossieli Soares da Silva (Educação); Alberto Beltrame (Desenvolvimento Social); Vinicius Lummertz (Turismo); Antônio de Pádua de Deus (Integração Nacional); Leandro Cruz Fróes da Silva (Esporte).



*Com Agência Brasil