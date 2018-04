Greve na França vai afetar voos da Air France para o Brasil

Paralisação de tripulantes e pessoal de terra está programa para esta terça-feira (10); categorias pleitam salários melhores

A greve de tripulantes e aeroportuários da Air France programada para esta terça-feira (10) vai afetar vários voos da empresa, inclusive para o Brasil.



"A Air France lamenta esta situação e está fazendo todos os esforços para minimizar os inconvenientes que esta greve pode causar aos seus clientes", disse a empresa, que informou que há voos de e para o Brasil cancelados nesta segunda (9) e terça-feira (10).



A companhia pede aos passageiros para verificar no site da Airfrance o voo em que possui uma reserva será operado antes de ir ao aeroporto. A Air France recomendou aos clientes com reserva de voo na terça para adiar a viagem ou alterar o bilhete sem custo adicional.



O sindicato, que convocou greve para esta quarta-feira (11) também, exige um aumento de 6% do salário, baseado em uma melhora dos resultados da empresa. A direção responde que a dinâmica de crescimento se mantém frágil e inferior à de seus concorrentes.