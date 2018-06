Greve na Eletrobras tem adesão de 85%; eletricitários recorrem do TST

A greve de 72 horas dos empregados da Eletrobras, que começou à meia-noite desta segunda (11), teve a adesão de 85% da força de trabalho, disse o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEl), Emanuel Mendes.



Segundo ele, a paralisação não causou transtornos ao fornecimento de energia no país, porque ela se deu com a não rendição de turnos na parte operacional da companhia. "Quem trabalha 12 horas, vai ficar 24 horas", afirmou.



O percentual de adesão supera os 75% do efetivo exigidos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). O tribunal concedeu liminar parcial ao governo contra a greve da Eletrobras, permitindo a paralisação, que não foi considerada abusiva, mas determinou que 75% do quadro permanecesse trabalhando para evitar problemas de abastecimento de energia elétrica no país.



Continuar a ler Relacionado TST: 75% dos servidores têm de trabalhar durante greve na Eletrobras Funcionários da Eletrobras anunciam greve e pedem saída de presidente



"Não faz nenhum sentido exigir esse percentual. Ninguém faz greve só com 25% dos funcionários", acrescentou.



Cada dia parado significa multa de R$ 100 mil para os trabalhadores, segundo determinou o TST.



Segundo Mendes, se a categoria não conseguir uma liminar contra a exigência de que 75% dos empregados continuem trabalhando, o sindicato vai orientar o retorno aos postos de trabalho nesta terça-feira (12) às 8h, quando serão realizadas assembleias para reavaliar a situação da paralisação.



Os eletricitários querem a suspensão do processo de privatização da companhia e a a saída do presidente Wilson Ferreira Jr. A categoria briga também pelo dissídio coletivo de trabalho que venceu em maio.



A privatização da Eletrobras foi proposta pelo governo em 2017, alegando que a estatal precisava de injeção de capital para poder investir.



A proposta, porém, enfrenta dificuldades no Congresso e o mercado já não espera que a operação de aumento de capital seja concluída ainda no governo de Michel Temer (MDB). "Não fomos notificados da decisão. Nossos advogados já estão em Brasília para recorrer da decisão do TST", afirmou Mendes."Não faz nenhum sentido exigir esse percentual. Ninguém faz greve só com 25% dos funcionários", acrescentou.Cada dia parado significa multa de R$ 100 mil para os trabalhadores, segundo determinou o TST.Segundo Mendes, se a categoria não conseguir uma liminar contra a exigência de que 75% dos empregados continuem trabalhando, o sindicato vai orientar o retorno aos postos de trabalho nesta terça-feira (12) às 8h, quando serão realizadas assembleias para reavaliar a situação da paralisação.Os eletricitários querem a suspensão do processo de privatização da companhia e a a saída do presidente Wilson Ferreira Jr. A categoria briga também pelo dissídio coletivo de trabalho que venceu em maio.