Greve já afeta 50 milhões de consumidores on-line, diz Fecomercio

As paralisações dos caminhoneiros estão impactando as entregas de produtos comprados pela internet.



O conselho de comércio eletrônico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que representa 85% do PIB (soma das riquezas produzidas) do setor nacional, estima que cerca de 50 mil varejistas de venda online foram prejudicados diretamente, o que atingiu mais de 50 milhões de consumidores no Brasil, informou em comunicado.



"A suspensão do envio de Sedex e do E-Sedex, anunciada pelos Correios, que respondem por 50% das entregas das compras online, também foi um fator negativo", informa em nota.



"O atraso das entregas e eventual acréscimos de prazos para entregar os novos pedidos podem gerar um desestímulo nas vendas, afetando diretamente o faturamento de todo o e-commerce e, por consequência, agravando ainda mais o quadro de desemprego no Brasil", afirma o presidente do conselho de comércio eletrônico da FecomercioSP e diretor de relações institucionais da Ebit, Pedro Guasti.



Segundo dados da Ebit, as vendas diárias do comércio eletrônico no país foram, em média, 20% menores do que o esperado. Diante desse cenário, a Ebit reduziu em 7,4 pontos percentuais – de 20,7% para 13,3% – a expectativa de crescimento para o setor em maio de 2018, em relação ao mesmo mês do ano passado. Ou seja, o setor deverá apresentar perdas acima de R$ 300 milhões em vendas em maio, em razão da greve dos caminhoneiros. A estimativa era que as vendas online atingissem R$ 4,57 bilhões, acrescenta a nota.



Diante desse cenário, a FecomercioSP sugere medidas para facilitar a operação das empresas após o fim a greve. Menciona, por exemplo, o cancelamento temporário do rodízio "para os transportes de cargas e entregas expressas e circulação em marginais até a normalização dos sistemas logísticos do Brasil".