Greve dos caminhoneiros vai afetar voos nas próximas horas, diz Abear

Associação pede que passageiros consultem companhias aéreas antes de viajar

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa as companhias informou na noite desta quarta-feira (23) que "haverá impacto para as operações aéreas nas próximas horas" em razão da falta de combustível causada pela greve de caminhoneiros.



A entidade alertou para atrasos e cancelamentos, embora tenha dito não saber calcular o número preciso.



"Haverá impactos para as operações aéreas nas próximas horas em decorrência da falta de abastecimento de combustível em alguns aeroportos brasileiros. Ainda não é possível contabilizar o número de voos ou rotas impactadas", diz a associação.



O alerta da Abear serve também para antecipar aos passageiros possíveis atrasos e cancelamentos. Para embarques a partir da noite desta quarta, a entidade recomenda a consulta do status de voo junto às empresas antes mesmo do deslocamento ao aeroporto.



Mais cedo, a Infraero alertou que os aeroportos de Congonhas (SP), Recife, Palmas, Maceió e Aracajú só têm combustível para esta quarta.



Pelo terceiro dia seguido, nesta quarta, caminhoneiros fazem protestos em rodovias e além de vias importantes em 23 Estados mais o Distrito Federal.



Os atos são contra a disparada do preço do diesel, resultado da nova política de preços da Petrobras, em vigor desde julho do ano passado. Nestes 10 meses, o diesel já subiu quase 20% nos postos.



Nesta quarta à noite, a estatal, alegando eventuais prejuízos com a paralisação e "gesto de boa vontade" com o setor e a população, decidiu reduzir em 10% por 15 dias, o custo do diesel nas refinarias. Para o consumidor, o impacto deve ser de R$ 0,25, segundo a estatal.