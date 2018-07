Greve dos caminhoneiros leva a queda industrial de 10,9%

A produção industrial do Brasil desabou 10,9% em maio na comparação com abril, uma consequência da greve dos caminhoneiros que paralisou o país nos últimos 10 dias do mês.

A queda foi particularmente sensível nos setores automobilístico, que caiu quase 30%, e de produtos alimentícios (-18%).

Apesar de tudo, a queda foi menor que a previsão média de 14% estabelecida com base em 30 instituições financeiras e analistas consultados pelo jornal econômico Valor.