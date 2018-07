Greve dos caminhoneiros afeta varejo menos que o esperado

As vendas no varejo brasileiro recuaram menos do que o esperado em maio, mas marcaram a primeira contração no ano e resultado mais fraco para o mês em dois anos por conta da greve dos caminhoneiros, abalando ainda mais a atividade econômica.

Em relação ao mesmo mês de 2017, as vendas avançaram 2,7%, ante projeção de alta de 2,15%.

Em maio, seis das oito atividades pesquisadas apresentaram perdas nas vendas, lideradas por combustíveis e lubrificantes (-6,1%) e livros, jornais, revistas e papelarias (-6,7%).



A única atividade que cresceu foi a de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,6 por cento), enquanto em outros artigos de uso pessoal e doméstico as vendas ficaram estáveis.

De acordo com a gerente da pesquisa no IBGE, Isabella Nunes, embora a greve de caminhoneiros no final de maio tenha provocado desabastecimento de alimentos no país, isso ficou restrito aos produtos hortifrutigranjeiros, e por isso as vendas em supermercados ainda conseguiram avançar no mês,

"O setor de hipermercados e mercados se mostrou no período da greve bem abastecido e teve perda com perecíveis. Os demais setores foram afetados porque as lojas não conseguiram funcionar por conta da dificuldade de deslocamento dos funcionários e porque os consumidores também se retraíram", explicou ela.



As vendas no varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, tiveram por sua vez o pior resultado na série iniciada em 2004 ao recuarem 4,9% em maio sobre abril. As vendas de veículos e motos, partes e peças despencaram 14,6%, enquanto as de material de construção caíram 4,3%.

"O varejo ampliado é quem reflete mais o efeito da greve por que está mais próximo da indústria", explicou Isabella.