Greve da Eletrobras é parcialmente suspensa; nova paralisação é marcada para dia 25

Por força da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que exigiu que pelo menos 75% dos empregados continuassem trabalhando sob pena de multa de R$ 100 mil por cada dia parado, os sindicatos deram orientação para que a greve de 72 horas, iniciada nesta segunda (11), fosse interrompida nesta terça-feira (12).



Segundo diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (AEEL), Emanuel Mendes, apesar da orientação decidida em várias assembleias pelo país de terminar a greve antes do prazo estabelecido, em alguns locais vários trabalhadores se mantiveram parados. Mendes diz que não tem um balanço da paralisação, mas, no Rio, segundo ele, houve retorno aos postos no centro de pesquisa da empresa; já na filial fluminese de Furnas, por outro lado, a paralisação foi mantida.



A categoria ingressou com ação para derrubar a decisão do TST de exigir 75% do efetivo para evitar problemas de abastecimento de energia elétrica no país.



Nova paralisação

Mendes informou ainda que no meio da greve, na segunda-feira, a categoria decidiu por uma nova paralisação no dia 25 deste mês, agora por tempo indeterminado e pela negociação do acordo coletivo.



Segundo ele, a categoria é contrária às propostas da administração da Eletrobras, que quer introduzir novas cláusulas no contrato de trabalho dos eletricitários.



A direção, diz, entretanto, já recuou em dois pontos: garantia de emprego e inovação tecnológica (proíbe a troca de um operador por um computador). Outro dois, porém, seguem em negociação. A cláusula que muda os planos de saúde da categoria e a que permite transferência dos trabalhadores entre Estados.



A Eletrobras marcou para amanhã um encontro com os sindicatos para tratar do acordo coletivo, mas condicionou a reunião ao fim da greve de 72 horas.



