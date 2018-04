Greve da Air France cancela nove voos na rota Brasil-França; veja quais

Após completar 11 dias em greve dos trabalhadores, a Air France KLM estima que pelo menos nove voos que sairiam de Paris com destino ao Brasil, ou que partiriam do Brasil com destino à capital francesa sejam cancelados, entre esta segunda-feira (23) e a próxima quarta-feira (25).



A empresa mira operar 75% de seus voos nos próximos dias, divididos em 70% dos voos longos, 65% dos voos de média-distância e 80% dos voos curtos. A paralisação se estende a 27,2% dos pilotos 19,9% da tripulação e 15,6% dos colaboradores de solo.



Na última sexta-feira (20), a Air France KLM lançou um novo período de consultas com membros do quadro de funcionários para tentar encerrar a disputa, que até o momento já custou € 220 milhões (R$ 926 milhões).



Continuar a ler Relacionado Greve na França vai afetar voos da Air France para o Brasil



Veja voos afetados: A primeira rodada de paralisações aconteceu em fevereiro. Os funcionários da Air France reivindicam reajustes salariais. Segunda-feira, 23 de abril AF457 saindo de São Paulo (Guarulhos) às 15h10 e chegando em Paris (Charles de Gaulle) às 7h30 de terça

AF456 saindo de Paris (Charles de Gaulle) às 10h15 e chegando em São Paulo (Guarulhos) às 16h55 de terça

AF459 saindo de São Paulo (Guarulhos) às 19h e chegando em Paris (Charles de Gaulle) às 11h15 de terça

AF454 saindo de Paris (Charles de Gaulle) às 23h30 e chegando em São Paulo (Guarulhos) às 6h20 de terça

AF442 saindo de Paris (Charles de Gaulle) às 23h40 e chegando no Rio de Janeiro (Galeão) às 5h45 de terça Terça-feira, 24 de abril AF457 saindo de São Paulo (Guarulhos) às 15h10 e chegando em Paris (Charles de Gaulle) às 7h30 de quarta

AF443 saindo do Rio de Janeiro (Galeão) às 15h25 e chegando em Paris (Charles de Gaulle) às 7h35 de quarta

AF442 saindo de Paris (Charles de Gaulle) às 23h40 e chegando no Rio de Janeiro (Galeão) às 5h45 de quarta Quarta-feira, 25 de abril AF443 saindo do Rio de Janeiro (Galeão) às 15h25 e chegando em Paris (Charles de Gaulle) às 7h35 de quinta A companhia solicita aos clientes que, antes de irem ao aeroporto, verifiquem no site da empresa se o voo em que têm reserva será operado. Em caso de cancelamentos, o passageiro pode solicitar o reembolso ou alterar a viagem pelo site da empresa,no aplicativo AirFrance, no perfil da empresa no Facebook, nos telefones 4003 9955 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 888 9955, sempre na opção 2 ou junto ao agente de viagens.