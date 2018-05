Grandes marcas oferecem até 70% de desconto no Dia das Mães Turbinado

O comércio eletrônico apostou nas promoções para não deixar os estoques parados em uma das datas mais lucrativas do ano no varejo. Neste ano, acontece o Dia das Mães Turbinado, que reúne em uma página da internet ofertas de sites de grandes marcas. Os descontos, segundo a Proxy Media, organizadora do evento, chegam a 70%.



A iniciativa, que chega à sua segunda edição, começou em 19 de abril e terminará no próximo domingo (13), quando se comemora o Dia das Mães.

Nesta edição, o evento conta com parceiros como Asus, Dolce Gusto, Centauro, PUC, Giuliana Flores, Drogaria São Paulo, Hering, L’Occitane au Brésil, Outstore, Corello, Evino, Makro, Under Armour e Magazine do Inox.

Para participar, os usuários precisam acessar o site do Dia das Mães Turbinado, onde as ofertas são divulgadas.



"O Dia das Mães é, historicamente, uma data de grande representatividade para o varejo eletrônico nacional. Por isso, buscamos, com ações de descontos, impulsionar ainda mais os resultados", explica Francisco Cantão, sócio-diretor da Proxy Media.