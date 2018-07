Grandes empresas tecnológicas criam plano de 'portabilidade de dados'

Facebook, Google, Microsoft e Twitter anunciaram nesta sexta-feira (20) planos de tornar mais fácil para os usuários migrar dados pessoais de um serviço digital para outro.

O Data Transfer Project (Projeto de Transferência de Dados) revelado pelas empresas responde às preocupações sobre a crescente influência dessas plataformas e à inquietação dos usuários sobre o controle de sua informação pessoais compartilhada on-line.

"Os usuários devem ter controle de seus dados na web, parte disto é a capacidade de portar seus dados", disseram as empresas no site do projeto.