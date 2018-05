Governo vê PIB menor e libera R$ 2 bi do Orçamento

Estimativa é que país cresça 2,5% em linha com o mercado; revisão em alta de receitas com leilões de petróleo permitem desbloqueio de gastos; PAC será o mais beneficiado

Com desempenho da economia brasileira pior que o esperado, o governo reduziu a previsão de crescimento neste ano de 2,97% para 2,5%.

A expectativa do governo, agora, está alinhada com a dos analistas do mercado, que vêm reduzindo suas projeções para a atividade econômica. Segundo a última pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira (21), a expectativa é de uma alta de 2,5% em 2018.

Ao mesmo tempo, a projeção do governo para o PIB (Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país) de 2019 subiu de 3% para 3,3%.



"Não vemos razão para esperar menor crescimento à frente. Pelo contrário, estamos elevando crescimento de 2019", disse o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fabio Kanczuk, que defendeu que o investimento está "forte".

O resultado do PIB do primeiro trimestre de 2018 será conhecido no próximo dia 30, de acordo com o calendário do IBGE. Em 2017, depois de dois anos de retração, o país cresceu 1%. De acordo com a prévia, do PIB, divulgada pelo Banco Central (BC), o país recuou 0,13% nos primeiros três meses deste ano.



Governo desbloqueia Orçamento

Apesar da menor projeção para economia e sua possível reflexo no recuo da arrecadação, a equipe econômica decidiu liberar R$ 2 bilhões do Orçamento de 2018. O valor bloqueado, agora, é de R$ 9,1 bilhões. Considerando esse montante, as despesas da União chegam ao teto de gastos.

"É muito importante a gente ter atingido o teto do gasto, porque vai colocar para o governo, de forma explícita, o que é prioritário. [...] O governo tem que priorizar", afirmou o ministro do Planejamento, Esteves Colnago.



Os maiores valores liberados serão destinados ao PAC (R$ 550 milhões), Ministério da Educação (R$ 400 milhões) e Ministério do Desenvolvimento Social (R$ 180 milhões).



Essa liberação ocorreu devido à elevação das estimativas de receitas do governo em R$ 7,6 bilhões, devido principalmente a leilões de petróleo.

O governo elevou em R$ 14,4 bilhões a previsão de receita com leilão de petróleo. Também houve um aumento de R$ 2 bilhões na receita com exploração de recursos naturais, que reflete o aumento no preço do barril de petróleo. Na receita previdenciária, contudo, houve uma redução de R$ 1,9 bilhão.



"O que afetou foi o crescimento menor da massa salarial [de 5,88% para 5,12%] e os impactos do programa de recuperação rural, que envolve refinanciamento de dívidas rurais", disse a secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi.



Governo vê privatização da Eletrobras ficar para 2019 Ao mesmo tempo, a equipe econômica retirou das previsões para este ano a expectativa de R$ 12,2 bilhões de receita com a capitalização da Eletrobras. "A previsão para a entrada de recursos de outorga da capitalização da Eletrobras tende a ocorrer no fim do ano ou início do ano que vem. Então fica risco fiscal e decidimos retirar essa receita para não materializar esse risco", explicou Ana Paula Vescovi.