Governo vê necessidade de subir impostos para compensar redução do diesel

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta segunda-feira (28) que o governo pode ter de aumentar impostos de "outras coisas" ou retirar benefícios tributários para garantir a redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias, medida anunciada na véspera pelo governo para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, que completava uma semana e levava ao desabastecimento geral.





Desses R$ 0,46, R$ 0,30 virão do congelamento do preço do diesel, que serão bancados até o fim do ano pela União, via programa de subvenção que custará R$ 9,5 bilhões, coberto por uma sobra de R$ 5,7 bilhões que o governo tem no Orçamento, além de corte de despesas de R$ 3,8 bilhões

Os R$ 0,16 adicionais virão por redução dos impostos sobre o diesel:R$ 0,05 virão do corte a zero da Cide e R$ 0,11 da diminuição do PIS/Cofins. Isto custará R$ 4 bilhões aos cofres públicos, perda de receita que, por lei, deverá ser compensada por outras fontes, ressaltou Guardia.