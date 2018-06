Governo vai defender tabela de frete na Justiça, diz Marun

Ministro diz que vai recorrer das ações judicais que pedem o fim da política de preços mínimos para o transporte de cargas do país

O governo vai defender na Justiça a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário, que é parte do acordo com os caminhoneiros para acabar com a greve, afirmou nesta quinta-feira (14) o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.



"Os compromissos que o governo assumiu com o setor dos caminhoneiros estão sendo e serão todos cumpridos, inclusive a defesa judicial da tabela do frete", disse Marun.



Segundo último balanço da AGU (Advocacia-Geral da União), divulgado na terça-feira (12), a Justiça havia recebido 40 ações contra a tabela.



Do total, 12 ações são coletivas, apresentadas por entidades representativas de abrangência nacional.



Uma delas foi impetrada no Supremo Tribunal de Justiça (STF) pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil (ATR) na sexta-feira (8). Nesta quarta-feira (13), o ministro Luiz Fux deu 48 horas ao presidente Michel Temer, à ANTT, à Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência (vinculada ao Ministério da Fazenda) e à Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)para se manifestarem sobre a medida provisória que estabeleceu o preço mínimo dos fretes.



No dia 30 de maio, a ANTT publicou uma tabela atendendo aos caminhoneiros, que segundo o setor produtivo deixou o transporte de carga até 150% mais caro.



Após pressão da indústria e do agronegócio, a ANTT editou uma nova tabela no dia 7 deste mês, com um corte médio de 20% nos preços, mas quatro horas depois a revogou, para não contrariar os caminhoneiros.



Entretanto, a ANTT negocia com os caminhoneiros e o setor produtivo para estabelecer uma terceira versão da tabela.