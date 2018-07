Governo leiloa hoje Companhia de Energia do Piauí

Relacionado Decisão do STF mantém leilão de distribuidoras da Eletrobras O leilão prevê que o vencedor deverá ser a empresa que conceder maior índice de desconto.

O Governo Federal vai leiloar às 10h desta quinta-feira, na sede da B3 (antiga BM&F Bovespa), em São Paulo, a Companhia de Energia do Piauí (Cepisa).Distribuidora é uma das seis, controladas pela Eletrobras, que serão vendidas. As demais são: Amazonas Distribuidora de Energia; Boa Vista Energia; Centrais Elétricas de Rondônia; Companhia de Eletricidade do Acre; Companhia Energética de Alagoas.De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), uma das alegações para o leilão é o descumprimento das metas por falta de investimentos e problemas de gestão.