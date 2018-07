Governo irá cortar mais de R$ 5 bi em benefícios irregulares

Programas do INSS e Bolsa Família são apurados pelo Ministério da Transparência e pela Controladoria-Geral da União

Mais de R$ 5 bilhões gastos em benefícios da Previdência Social deverão ser cortados até o fim do ano, devido a irregularidades apuradas no Ministério da Transparência e CGU (Controladoria-Geral da União).



O CGU não divulgou quais são as irregularidades em questão, e o Secretário Federal de Controle Interno da CGU, Antônio Carlos Bezerra Leonel, afirmou que ainda não é estimado o número de pessoas que perderão os benefícios.



O corte, que tem causado críticas de setores da sociedade civil por falta de transparência na apuração e de eficiência no cruzamento de dados cadastrais, é parte do trabalho de revisão de benefícios sociais feito pelo CMAP (Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais), criado em abril de 2016.



Na ça-feira (24), o governo anunciou a suspensão de 341.746 auxílios-doença e 108.512 aposentadorias por invalidez, que totalizam R$ 9,6 bilhões no pagamento de auxílios-doença acumulado entre o segundo semestre de 2016 e de 2018.



Até o fim do ano, ainda serão revisados 552.998 auxílios-doença e 1.004.886 aposentadorias por invalidez.



Bolsa Família



O benefício criado durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também está na mira do CMAP. Em dois anos, 5,2 milhões de famílias foram excluídas do programa, enquanto outras 4,8 milhões passaram a receber o benefício.



Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, a exclusão de pessoas que recebem o valor do programa de forma irregular possibilitou acabar com a fila para novos beneficiários.



De acordo com Bezerra Leonel, o governo investirá na criação de um comitê de monitoramento das políticas fiscais.



*Com dados da Agência Brasil.