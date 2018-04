Governo evita avanço do saque do FGTS para demitidos

Com o aval de 18 senadores, projeto aprovado no Senado sofreu recurso, o que adia o seu trâmite para a Câmara dos Deputados; Caixa vê risco para crédito com texto

O governo resolveu recorrer e, com apoio de 18 senadores, evitou que seguisse imediatamente para a Câmara dos Deputados o projeto que permite o saque da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo em caso de pedido de demissão do trabalhador.



Encabeçado pelo líder do governo, Romero Jucá (MDB-RR), o recurso foi protocolado minutos antes do prazo final, às 19h. Caso isto não fosse feito, a matéria, votada de forma terminativa na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), iria direto à análise dos deputados, sem passar pelo plenário, acelerando uma possível aprovação.



Com a manobra, o governo terá agora instrumentos para protelar a tramitação do projeto. A Caixa Econômica Federal é frontalmente contra a mudança. O presidente do banco, Nelson Antonio de Souza, disse ver risco para o crédito imobiliário do país, caso a medida fosse aprovada.



O secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, explicou que o impacto estimado da medida será de R$ 28 bilhões ao ano, inviabilizando as políticas do fundo.



*Com Valor.com