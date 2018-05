Governo e Petrobras discutem nesta terça preço dos combustíveis

O governo marcou para esta terça-feira (22) uma reunião com a Petrobras para tratar da alta no preço dos combustíveis. O encontro será realizado às 9h no Ministério da Fazenda e terá a presença do chefe da pasta, Eduardo Guardia, além do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e do presidente da Petrobras, Pedro Parente.





Nesta segunda (21), o governo fez uma nova rodada de reuniões sobre a questão, após caminhoneiros autônomos deflagraram uma paralisação, que fechou rodovias em 17 Estados do país. A categoria reclama do reajuste das tarifas do diesel, que encarecem seus custos. O diesel representa 42% do valor do frete.