Governo federal anuncia subsídio ao diesel e greve dos caminhoneiros é suspensa

Eliseu Padilha anuncia que a categoria aceitou as propostas do governo, à exceção do presidente da Unicam, José Araújo Silva, o 'China'; setor dará 'trégua' de 15 dias

O ministro (Casa Civil) Eliseu Padilha anunciou agora que os caminhoneiros aceitaram as propostas do governo, à exceção do presidente da Unicam, José Araújo Silva, o 'China', e vão suspender a greve por 15 dias.



A principal proposta é que o governo vai passar a subsidiar o diesel para deixar o preço do produto congelado por 30 dias, uma forma de dar mais previsibilidade ao segmento, um dos pleitos da categoria, que entraram nesta quinta em seu quarto dia de paralisação.



Nestes próximos 30 dias, o preço do diesel ficará nos mesmos R$ 2,010 por litro, cobrados na refinaria, anunciados pela Petrobras na quarta-feira (23), mas a estatal não vai perder mais dos que os R$ 350 milhões, reflexo da baixa de 10% do preço do diesel pelos próximos 15 dias.



Isto porque, segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o governo bancará a diferença para deixar o diesel naqueles R$ 2,010 nos outros 15 dias, sempre que a estatal subir os preços nas refinarias, em função da alta do petróleo e do dólar. Se a estatal baixar o preço nesse período, essa diferença será um crédito para o governo subsidiar nos outros dias. Ao fim de 30 dias, será acertado um novo valor (uma média do mês) e a sistemática seguirá a mesma. Se o preço subir, o governo bancará a diferença.



"A nossa referência é sempre o preço do diesel", afirmou o ministro da Fazenda.



"A cada mês vamos fazer o ajuste e ter a dotação orçamentária para requerer a diferença", acrescentou. Segundo ele, por ser uma despesa nova, terá de ser compensada por outras despesas da União para "compensar a meta fiscal".



Ele não disse quanto esse subsídios vai custar aos cofres públicos nem por quanto tempo ele ocorrerá.



De acordo com o ministro Carlos Marun, a "política de preços da Petrobras continua".



Segundo Padilha, outra exigência da categoria foi acertada: a Conab vai destinar 30% do seu frete para os autônomos. O setor também não terá reoneração da folha. Além disso, como já havia sido informado na quarta, a Cide, imposto sobre combustível, do diesel será zerada.



Com isso, o movimento grevista será suspenso por 15 dias, como ficou determinado pelo termo firmado pelo governo e representantes dos caminhoneiros. Em 15 dias, uma nova reunião será realizada.