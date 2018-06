Governo arrecada R$ 3,15 bi em leilão do pré-sal

Previsão do CNPE era arrecadar R$ 3,2 bilhões; Petrobrás exerceu preferência sobre bloco Uirapuru, na Bacia de Santos

O governo brasileiro arrecadou nesta quinta-feira (7), R$ 3,15 bilhões (cerca de 800 milhões de dólares) no leilão de três dos quatro blocos de petróleo do pré-sal, no qual participaram as maiores companhias internacionais.



O governo esperava arrecadar pelo menos R$ 3,2 bilhões com o leilão, segundo estimativa do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) divulgada há dois dias pelo Ministério de Minas e Energia.

O bloco de Uiapuru, o mais importante, localizado na bacia de Santos, foi comprado por 2,65 bilhões de reais por um consórcio formado pelo grupo americano Exxon Mobil (28%), o norueguês Statoil (28%) e o português Petrogal (14%). A Petrobras, que exerceu seu direito de preferência, terá em mãos os 30% restantes.



O bloco de Itaizembinho, que ficou sem comprador, era o menos importante dos quatro colocados em leilão.



Nas 2ª e 3ª rodadas, a Petrobras levou três blocos, em consórcio com parceiras estrangeiras, ao oferecer até 80% da produção ao governo, quando o mínimo exigido era de 10,34%. O leilão, em outubro do ano passado, garantiu arrecadação de R$ 6,15 bilhões em bônus, vendendo seis dos oito blocos – o equivalente a 75% de toda a área ofertada.

Os leilões de petróleo no Brasil são decididos por porcentagens de produção que as empresas oferecem ao Estado brasileiro.

A oferta do consórcio que comprou o bloco Uiapuru foi de 75,49% de sua produção, quase o triplo do mínimo exigido pelo governo.